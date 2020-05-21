Ukrayna'da kara sınırları ve okullar yeniden açılıyor
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Ukrayna'da kara sınırları ve okullar yeniden açılıyor

Ukrayna'da 2 aydır kapalı olan kara sınırları ve okullar 1 Haziran'da açılacak.

Ukrayna'da kara sınırları ve okullar yeniden açılıyor
21.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:47

Ukrayna'da 2 aydır kapalı olan kara sınırları ve okullar 1 Haziran'da açılacak.

Ukrayna, bazı ülkelerle sınırların açılacağı ve eğitim-öğretim hayatının yeniden başlayacağını duyurdu. Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal açıklamasında, "Ülke genelinde uygulanan karantina uygulamasının gevşetilmesine yönelik atılan adımlar sonucunda Polonya, Slovakya, Macaristan, Moldova ve Romanya ile toplam 66 sınır kapısı tekrar faaliyete başlayacak" dedi.

Kademeli esnetilen karantina uygulamasına yönelik bir açıklama da Kiev Belediye Başkanı'ndan geldi. Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, 1 Haziran'da ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime yeniden başlanacağını, spor salonlarının ve plajların açılacağını duyurdu.

Öte yandan, Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülke genelindeki korona virüs vaka sayısı 19 bin 706'ya, can kaybı ise 579'a yükseldi.

(Bekir Keskin/İHA)

Kaynak: İHA

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