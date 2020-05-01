Ukrayna'da kan donduran olay: Kızının kesik başıyla yakalandı
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Ukrayna'da kan donduran olay: Kızının kesik başıyla yakalandı

Ukrayna'da kan donduran olay: Kızının kesik başıyla yakalandı
01.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:54

Ukrayna'da kan donduran olay: Kızının kesik başıyla yakalandıSonat KEREM/KIEV, (DHA)- Ukrayna dün güne dehşetle uyandı.

Ukrayna'da kan donduran olay: Kızının kesik başıyla yakalandı

Sonat KEREM/KIEV, (DHA)- Ukrayna dün güne dehşetle uyandı. Ülkenin Harkov kentinde bir kadın soğukkanlılıkla öldürdüğü kızının kesik başının bulunduğu poşeti taşırken polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan kadın " Beni siz değil ancak Tanrı yargılar" diyerek hakim ve polise bağırdı.

Ukrayna dün akıllara durgunluk veren bir olayla sarsıldı. Ukrayna'nın Harkov kentinde 38 yaşındaki bir kadın, öldürülen kızının kesik başının bulunduğu poşetle beraber çırılçıplak yolda yürürken polis tarafından yakalandı. Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, bir elinde kızının kesik başı bulunan poşeti, diğer elinde bir bıçak taşıyan Tetyana Pyanova adlı kadının saldırgan tavırlar sergilediği ve polisten kaçmaya çalıştığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelinin erkek kardeşinin polise telefon ederek, Pyanova ile beraber yaşadıkları evde yeğeninin cesedini bulduğunu söylediği bildirildi. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 13 yaşındaki kızın başsız cesedine ulaştı. Polis açıklamasında, ilk bulguların, kızın annesi tarafından öldürüldüğü şüphesini doğurduğu belirtildi.

20 FARKLI YERİNDEN BIÇAKLANDI

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, öldürülen çocuğun başı kesilmeden önce 20 farklı yerinden bıçaklandığının belirlendiği bilgisine de yer verildi. Ukrayna basınına konuşan zanlının komşuları, gözaltına alınan Pyanova'nın eşinden ayrı olduğunu, 13 yaşındaki kızı ve erkek kardeşi ile birlikte yaşadığını, ailenin yoksul bir hayat sürdüğünü söyledi.

MAHKEMEDE HAKİM VE POLİSE BAĞIRDI

Şüpheli, yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede saldırgan tavırlar sergiledi. Duruşma salonunda hakime bağıran ve küfürler savuran zanlı, 'Sizi dinlemeyeceğim. Beni ancak Tanrı yargılar. Ben sizin göstermek istediğiniz gibi biri değilim' ifadelerini kullandı. Tutuklu yargılanmasına hükmedilen kadın cezaevine götürüldü.

Ukrayna'da kan donduran olay: Kızının kesik başıyla yakalandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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