Ukrayna'da kadınların emeklilik yaşı yükseliyor
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Ukrayna'da kadınların emeklilik yaşı yükseliyor

Ukrayna'da kadınlar için emeklilik yaşının 55'ten 59 yıl 6 aya yükseleceği açıklandı.

16.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:23
Ukrayna'da kadınların emeklilik yaşı yükseliyor

Ukrayna'da kadınlar için emeklilik yaşının 55'ten 59 yıl 6 aya yükseleceği açıklandı.


Ukrayna Emeklilik Fonu basın merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, kadınlarda emeklilik yaşı 1 Nisan 2020'de 59 yıl 6 aya yükselecek. 1 Nisan 2021'den itibaren ise emeklilik yaşı 60 olacak. Emeklilik yasasında yapılacak yeni düzenleme ile 1 Ocak 2028'den itibaren yaştan bağımsız olarak 40 yıl ve daha fazla süre sigorta primi yatanlar emekli olabilecek.


Ukrayna'da mevcut yasaya göre ise kadınlar 55, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor. - KİEV

Kaynak: İHA
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