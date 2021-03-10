Ukrayna'da kadınlar tuvaleti resmi törenle açıldı
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Ukrayna'da kadınlar tuvaleti resmi törenle açıldı

10.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:10

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir üniversiteye ait kadınlar tuvaleti resmi törenle açıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir üniversiteye ait kadınlar tuvaleti resmi törenle açıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Telekomünikasyon Üniversitesi'nde tadilatı tamamlanan kadınlar tuvaleti resmi törenle açıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü onuruna yapılan açılışta, tuvalet kapısındaki kırmızı kurdele kesildi. Üniversite personelinin katıldığı açılış töreni ülkede tepkilere neden oldu.

Ukrayna'da kadınlar tuvaleti resmi törenle açıldı
Ukrayna'da kadınlar tuvaleti resmi törenle açıldı
Ukrayna'da kadınlar tuvaleti resmi törenle açıldı
Ukrayna'da kadınlar tuvaleti resmi törenle açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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