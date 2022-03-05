Ukrayna'da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Ukrayna'da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor

Ukrayna'da savaş nedeniyle yerinden olan kadın ve çocuklar, başkent Kiev'in güneyindeki Kirovohrad kentinden transit geçişlerle tahliye ediliyor.

Ukrayna'da savaş nedeniyle yerinden olan kadın ve çocuklar, başkent Kiev'in güneyindeki Kirovohrad kentinden transit geçişlerle tahliye ediliyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Şu anda Kirovohrad bölgesinde acil servis ekipleri, insani felaket durumundaki bölgelerden tahliye edilenlerin transit geçişlerini gerçekleştiriyor. Kurtarma ekipleri lojistik merkezlerine ve hayatlarının en kötü günlerini yaşayan vatandaşlara yardım ediyor" denildi.


Ukrayna'da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor

Ukrayna'da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor

Ukrayna'da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor

Ukrayna'da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor

Ukrayna'da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor

Ukrayna'da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor

Ukrayna'da kadın ve çocuklar, çatışma bölgelerinden tahliye ediliyor

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Ukrayna, Savaş, Kiev, 112, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title