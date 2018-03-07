Ukrayna'da İslam Kültür Merkezinde Arama

Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Said İsmagilov, başkent Kiev'de Ukrayna istihbaratı ve güvenlik güçlerince İslam Kültür Merkezinde arama yapıldığını ve bazı kitaplara el konulduğunu bildirdi.

İsmagilov, düzenlediği basın toplantısında, 6 Mart sabahı Ukrayna Güvenlik Servisi, savcılık ve güvenlik görevlilerinin kültür merkezine baskın düzenlediğini, merkezde o saatte bekçi haricinde kimsenin bulunmadığını belirtti.

Kitap dükkanının kapısının kırılarak açıldığını ifade eden İsmagilov, güvenlik görevlilerinin, getirdikleri şahitler eşliğinde kitap dükkanı ve kütüphanede iki saat arama yaptığını kaydetti.

El konulan bazı kitapların güvenlik güçlerince arama esnasında gizlice konulduğunu savunan İsmagilov, tutanak altına alınan bazı yayınların ise suç unsuru içermediğini vurguladı.

İsmagilov, aramalar sonunda güvenlik görevlilerinin 62 kitap ve yayına el koyduğunu belirtti.

Kiev Savcılığından yapılan açıklamada ise aramaların şahitler eşliğinde, kamera ile kayıtlara geçirildiği belirtilerek, "Soruşturma, şahısların olası yasa dışı eylemlerini ortaya çıkarmaya yöneliktir. Hiçbir şekilde sosyal ya da dini bir kuruluş olarak merkezin faaliyetlerini ilgilendirmemektedir." ifadesine yer verildi.