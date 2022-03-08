Ukrayna'da İnsani Koridor Uygulaması Başladı

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın saldırıları devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus tanklarının görüntülerini yayınladı. Bakanlığın açıklamasına göre, görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarından. Rus yetkililer, Ukrayna'dan tahliyeler için insani koridor uygulamasının bugün Moskova saatiyle 10.00'da başladığını açıkladı. Rusya'nın "özel askeri operasyon" olarak nitelendirdiği işgal sürecinde Ukrayna'dan ayrılanların sayısı 1,5 milyonu geçti. Birleşmiş Milletler 400'den fazla sivilin yaşamını yitirdiğini belirtirken, Rus yetkililer sivilleri hedef almadıklarını iddia ediyor

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