Ukrayna'da infilak etmeyen bomba, enkazdan böyle çıkarıldı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'nın Çernihiv kentinde bir eve düşen ve infilak etmeyen bomba, acil servis ekipleri tarafından çıkarıldı.
Ukrayna'nın Çernihiv kentinde bir eve düşen ve infilak etmeyen bomba, acil servis ekipleri tarafından çıkarıldı.
Ukrayna Acil Durum Servisi'nden yapılan açıklamada, 'OFAB-500 tipi bomba, Çernihiv'deki ekiplerimizce bir yerleşim yerinden çıkarıldı. Ekiplerimiz hassasiyet ve özenle çalışıyor' denildi.