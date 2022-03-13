Ukrayna'da infilak etmeyen bomba, enkazdan böyle çıkarıldı

Ukrayna'nın Çernihiv kentinde bir eve düşen ve infilak etmeyen bomba, acil servis ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ukrayna Acil Durum Servisi'nden yapılan açıklamada, 'OFAB-500 tipi bomba, Çernihiv'deki ekiplerimizce bir yerleşim yerinden çıkarıldı. Ekiplerimiz hassasiyet ve özenle çalışıyor' denildi.