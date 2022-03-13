Ukrayna'da infilak etmeyen bomba, enkazdan böyle çıkarıldı - Haberler

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Ukrayna'da infilak etmeyen bomba, enkazdan böyle çıkarıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'da infilak etmeyen bomba, enkazdan böyle çıkarıldı

Ukrayna'nın Çernihiv kentinde bir eve düşen ve infilak etmeyen bomba, acil servis ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ukrayna'nın Çernihiv kentinde bir eve düşen ve infilak etmeyen bomba, acil servis ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ukrayna Acil Durum Servisi'nden yapılan açıklamada, 'OFAB-500 tipi bomba, Çernihiv'deki ekiplerimizce bir yerleşim yerinden çıkarıldı. Ekiplerimiz hassasiyet ve özenle çalışıyor' denildi.

Ukrayna'da infilak etmeyen bomba, enkazdan böyle çıkarıldı

Ukrayna'da infilak etmeyen bomba, enkazdan böyle çıkarıldı

Ukrayna'da infilak etmeyen bomba, enkazdan böyle çıkarıldı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Bomba, 112, Dünya, Güncel, Haberler

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