Ukrayna'da ilk korona virüsü vakası tespit edildi
Haberler » 3. Sayfa » Ukrayna'da ilk korona virüsü vakası tespit edildi - Haberler

Ukrayna'da ilk korona virüsü vakası tespit edildi

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı.

03.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:46
Ukrayna'da ilk korona virüsü vakası tespit edildi

, ülkede ilk korona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı.


Çin'in kentinden dünyaya yayılan korona virüsü Ukrayna'da ortaya çıktı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü (Covid-19) vakasının onaylandığını ve İtalya'dan Ukrayna'ya seyahat eden bir kişide görüldüğünü açıkladı. Kişinin hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. - KİEV

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler