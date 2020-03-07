Ukrayna'da iki rahip kilisede kavgaya karıştı
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Ukrayna'da iki rahip kilisede kavgaya karıştı

Ukrayna'da iki rahip kilisede kavgaya karıştıSibel DENİZ, (DHA)- Ukrayna'nın Odessa kentinde Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne mensup iki din adamı, kilisenin içinde aralarında kadınların da bulunduğu kavgaya karıştı.

07.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:17
Ukrayna'da iki rahip kilisede kavgaya karıştı

'da iki rahip kilisede kavgaya karıştı

Sibel DENİZ, ()- Ukrayna'nın Odessa kentinde Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne mensup iki din adamı, kilisenin içinde aralarında kadınların da bulunduğu kavgaya karıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Kameraya yansıyan görüntülerde kilisede iki kadın arasında çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. Arbedeye, iki din görevlisi de dahil oldu. Kavgada, kadınlardan birinin darbedildiği belirtildi. EADaily'nin haberine göre dövülen kadının durumunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Ukrayna'da iki rahip kilisede kavgaya karıştı
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