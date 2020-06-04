- Ukrayna'da hortum meydana geldi - Ukrayna'da hortum meydana geldi Ukrayna'nın Herson kentinde hortum meydana geldi.

- Ukrayna'da hortum meydana geldi

KİEV - Ukrayna'nın Herson kentinde hortum meydana geldi.

Ukrayna'nın liman kentlerinden Herson'da hortum meydana geldi. Yetkililer, hortum nedeni ile mal ve can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Ukrayna Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava şartlarının bir müddet daha devam edeceği duyuruldu.

Kaynak: İHA