Ukrayna'da helal kesime uygun mezbaha açmak isteyen firma personeli Kocaeli'de eğitildi
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Ukrayna'da helal kesime uygun mezbaha açmak isteyen firma personeli Kocaeli'de eğitildi

Ukrayna'da helal kesime uygun mezbaha açmak isteyen firma personeli Kocaeli'de eğitildi
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Ukrayna'da modern ve helal kesime uygun mezbaha açmak isteyen firmanın personeli, Kocaeli'de son teknolojinin kullanıldığı kesimhanede uzmanlar tarafından eğitimden geçirildi.

Ukrayna'da modern ve helal kesime uygun mezbaha açmak isteyen firmanın personeli, Kocaeli'de son teknolojinin kullanıldığı kesimhanede uzmanlar tarafından eğitimden geçirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2 yıl önce İzmit ilçesi Solaklar mevkisinde hizmete açılan ve son teknolojiyle kesim yapılabilen mezbaha, kurulduğu günden bu yana yurt içi ve dışından birçok konuğu ağırladı.

Belediyeyle iletişime geçen Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Ukrayna'da mezbaha açmayı düşünen firmanın kesimhaneyi ziyaret ederek eğitim almak istediğini bildirdi.

Bunun üzerine Ukrayna'daki Halal Et Company şirketinin yöneticilerinin bulunduğu heyet, kesim için gerekli tüm modern teknik donanıma sahip mezbahayı ziyaret etti.

Yabancı personel, 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistemin yer aldığı mezbahada Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 5 gün eğitimden geçirildi.

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde elbise ve donanımları karşılanan Ukraynalı personeline, eğitim sonunda katılım belgesi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halal Et Company şirketinin direktörü Sergey Marçuk, ekibiyle Ukrayna'nın Rivne şehrinden geldiğini belirterek, "Şehrimizde mezbaha açmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla Ukrayna-Türk iş birliği projemizde beklentilerimizin en iyi şekilde karşılanması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine başvuru yaptık. Çok yeni teknolojiye ve modern helal kesim usulüne sahip mezbahaya yönelik verilen eğitim için teşekkürlerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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