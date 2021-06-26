Ukrayna'da Haziran ayında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
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Ukrayna'da Haziran ayında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Haberler | Güncel

- Ukrayna'da Haziran ayında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Ukrayna'da Haziran ayında yağan ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri şaşkına uğrattı.

- Ukrayna'da Haziran ayında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

KİEV - Ukrayna'da Haziran ayında yağan ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri şaşkına uğrattı.

Ukrayna'da Haziran ayında beklenmedik bir olay yaşandı. Başkent Kiev'e yakın bazı yerleşim yerlerinde yağmurla karışık ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Doluya yakalananlar, araçlarının zarar görmemesi için üzerlerini örtülerle kapattı. Haziran ayında yağan ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri şaşkına uğrattı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yağışlar önümüzdeki haftanın ortalarına kadar devam edecek.

Ukrayna'da Haziran ayında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Ukrayna'da Haziran ayında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Ukrayna'da Haziran ayında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Ukrayna'da Haziran ayında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin

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Ukrayna'da Haziran ayında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Haberler
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