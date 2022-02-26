Ukrayna'da halk orduya katılmak için gönüllü oldu - Haberler

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Ukrayna'da halk orduya katılmak için gönüllü oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna Savunma Bakanlığı, tüm ülkede halkın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katılmak için gönüllü olduğunu belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, tüm ülkede halkın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katılmak için gönüllü olduğunu belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, Vinnytsia kentinde Ukrayna ordusuna katılmak için sıra bekleyen gönüllülerin görüntüleri yer aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Gönüllüler. Vinnitsya. Burası sadece küçük bir kasaba. Bu durum Ukrayna'nın her yerinde. Rus işgalciler, Ukraynalılar yenildiklerine nereye koştuklarını anlamıyorlar. Onlar düşmana doğru koşuyor, ondan uzağa değil. Birlikte kazanalım. Zafer Ukrayna'nın ve Ukraynalıların olacak' denildi.

Ukrayna'da halk orduya katılmak için gönüllü oldu

Ukrayna'da halk orduya katılmak için gönüllü oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Dünya, Güncel, Haberler

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