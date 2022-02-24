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Ukrayna'da halk metro istasyonuna sığındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna'da halk metro istasyonuna sığındı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından panikleyen halk Harkov kentinde metro istasyonuna sığındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından panikleyen halk Harkov kentinde metro istasyonuna sığındı.

Rusya'nın sabaha karşı Ukrayna'ya operasyon emri vermesinin ardından birçok noktaya saldırı başladı. Ülkenin kuzeyindeki Harkov kentinde korkuya kapılan halk metro istasyonlarına sığındı. Başkent Kiev'de ise Rus birliklerin saldırıları sonrası meydana gelen hasar görüntülendi. - KHARKİV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ukrayna, Saldırı, Rusya, Metro, 3. Sayfa, Haberler

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