Ukrayna'da hafif spor uçak evin üstüne düştü: 4 ölü
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Ukrayna'da hafif spor uçak evin üstüne düştü: 4 ölü

Ukrayna'da hafif spor uçak evin üstüne düştü: 4 ölü
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Ukrayna'nın İvano-Frankivsk bölgesinde hafif motorlu spor uçağının evin üstüne düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın İvano-Frankivsk bölgesinde hafif motorlu spor uçağının evin üstüne düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "WT-10 Advantic" hafif motorlu spor uçak, İvano-Frankivsk bölgesinin Şeparivtsi köyündeki bir evin üstüne düştü.

Uçağın düştüğü ev alev alırken, olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Nedeni henüz belirlenemeyen uçak kazasında, pilot ve 3 yolcu yaşamını yitirdi.

Yolcuların yabancı uyruklu olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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