Ukrayna'da, Hablemitoğlu cinayetinin kilit isminin ev hapsi devam ediyor Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'dan Türkiye'ye iadesi yönünde hala karar çıkmazken, zanlının ev hapsinin süresi bir kez daha uzatıldı.

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'dan Türkiye'ye iadesi yönünde hala karar çıkmazken, zanlının ev hapsinin süresi bir kez daha uzatıldı. Bozkır'ın eğer 1 ay içinde iade edilmezse hakkındaki ev hapsi kararının da kaldırılabileceği belirtildi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından olduğu iddia edilen kilit şüpheli Nuri Gökhan Bozkır'ın, yaklaşık 8 ay önce yakalandığı Ukrayna'dan Türkiye'ye iade edilmesine yönelik girişimler henüz sonuç vermedi.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün'ün yakalama kararı ve Interpol'ün kırmızı bülten çıkartması sonrası 10 Temmuz 2019 tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan eski Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ukrayna mahkemesi tarafından elektronik kelepçeyle ev hapsine çıkarılmıştı. Kiev Şevçenko Mahkemesi, 4 Mart'ta yapılan duruşmada Bozkır'ın ev hapsinin süresini 12 Nisan tarihine kadar uzattı. Bozkır'ın saat 19.00'dan sonra sokağa çıkmasının yasak olduğu ev hapsi tedbiri, 23.00-06.00 saatleri arasında evde bulunma zorunluluğu şeklinde yeniden düzenlenmişti.EV HAPSİ İPTAL EDİLEBİLİRUkrayna yasalarına göre ev hapsinin toplam süresi en fazla 6 ay olabileceği için, bu sürenin ardından Bozkır hakkında daha hafif bir tedbir uygulanabilecek. Buna göre, 18 Ekim tarihindeki kararla ev hapsine alınan şüpheli, ev hapsinin sona ereceği 12 Nisan'a kadar eğer Türkiye'ye iade edilmemiş olursa, bu tarihten sonra Kiev'i terk etmeme ve imza atma şeklinde adli kontrole tabi tutulabilecek.Bozkır'ın Türkiye'ye iade edilmemek için yaptığı iltica başvurusuyla ilgili karar da henüz açıklanmadı. Ukrayna Devlet Göç İdaresi, hakkında kırmızı bülten kararı olan Bozkır'ın siyasi sığınma başvurusunu geçen Ağustos ayında incelemeye almıştı. İltica talebinin reddedilmesi halinde Bozkır 10 gün içinde karara itiraz edebilecek.ÜÇÜNCÜ ÜLKEYE GİTME İHTİMALİ VARBozkır'ın siyasi sığınma talebinin nihai olarak reddedilmesi halinde, Kiev Savcılığı'nın Bozkır'ın iadesine karar vermesinin ve ardından zanlının mahkeme kararıyla tutuklanmasının önü açılacak. Ukrayna'dan siyasi sığınma hakkı alamaması ancak Türkiye'ye iade de edilmemesi durumunda ise Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın, hakkındaki kırmızı bülten kararına rağmen üçüncü bir ülkeye gitme ihtimali de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'taki Kiev ziyaretinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den Bozkır'ın iadesini talep etmişti.

Kaynak: DHA