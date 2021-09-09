Ukrayna'da günlük Kovid-19 vaka sayısı mayıs ayından bu yana ilk kez 3 bini geçti
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Ukrayna'da günlük Kovid-19 vaka sayısı mayıs ayından bu yana ilk kez 3 bini geçti

Ukrayna'da günlük Kovid-19 vaka sayısı mayıs ayından bu yana ilk kez 3 bini geçti
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı mayıs ayından bu yana ilk kez 3 bini aştı.

Ukrayna'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı mayıs ayından bu yana ilk kez 3 bini aştı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, toplam vaka sayısının 2 milyon 306 bin 939'a ulaştığı belirtildi.

Son 24 saatte 3 bin 663 vaka tespit edilen ülkede, 61 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ukrayna'da mayıs ayından itibaren azalışa geçen vaka sayıları son haftalarda 2 binin üzerinde seyrediyordu.

Ülkede en yüksek günlük vaka sayısı 20 bin 341 kişiyle 3 Nisan'da yaşanmıştı.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 161 bin 169 kişiye aşı yapıldı, toplam aşılananların sayısı 5 milyon 722 bin 212'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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Ukrayna'da günlük Kovid-19 vaka sayısı mayıs ayından bu yana ilk kez 3 bini geçti - Haberler
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