Ukrayna'da günlük korona virüs vaka sayısı rekor tazeledi

Ukrayna'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte tespit edilen 16 bin 294 yeni vaka ile günlük vaka sayısında yeni rekora ulaşıldı.

Ukrayna'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte tespit edilen 16 bin 294 yeni vaka ile günlük vaka sayısında yeni rekora ulaşıldı.

Ukrayna'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı rekor üstüne rekor kırıyor. Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 67 bin 348 test yapıldığı, 16 bin 294 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Son 24 saatte tespit edilen 16 bin 294 yeni vaka ile günlük rekor vaka sayısında yeni rekor kırıldı. Ülkede bir önceki rekor vaka sayısı ise dün tespit edilen 16 bin 218 ile kayıtlara geçmişti.

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 8 bin 897 kişinin virüsü yenerek iyileştiği, bin 639 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 184 kişinin de hayatını kaybettiği aktarıldı. Son açıklanan verilere göre ülkede yapılan toplam test sayısı 4 milyon 463 bin 249'a, toplam vaka sayısı 709 bin 701'e, iyileşenlerin sayısı 335 bin 135'e ve hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12 bin 93'e yükseldi.

Ülkede vaka artışlarının kontrolden çıkması üzerine 11 Kasım'da imzalanan kararname ile Kasım ayı sonuna kadar tüm eğlence merkezlerinin, restoranlar ve kafelerin, yüzme salonlarının, kuaförlerin ve alışveriş merkezlerinin hafta sonları kapalı tutulması kararlaştırılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı