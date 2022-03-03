Ukrayna'da Gostomel Havaalanında çatışmadan geriye kalanlar
AA, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri - Güncel
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında bulunan Gostomel Havaalanında yoğun çatışmaların ardından ortaya çıkan tahribat kameralarca görüntülendi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında bulunan Gostomel Havaalanında yoğun çatışmaların ardından ortaya çıkan tahribat kameralarca görüntülendi. Rusya'nın saldırılarının yoğunlaştığı Gostomel Havaalanında bulunan dünyanın en büyük ve en güçlü uçağı olan An-225, Rus güçlerinin saldırılarında imha edilmişti.
AA / Ukrayna Silahlı Kuvvetleri - Güncel