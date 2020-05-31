- Ukrayna'da göle dönen caddede sörf
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- Ukrayna'da göle dönen caddede sörf

- Ukrayna'da göle dönen caddede sörf Ukrayna'nın başkenti Kiev şiddetli yağmurlara teslim olurken, bir vatandaş biriken yağmur suları üzerinde sörf yaptı.

31.05.2020 19:04 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:08

- Ukrayna'da göle dönen caddede sörf

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev şiddetli yağmurlara teslim olurken, bir vatandaş biriken yağmur suları üzerinde sörf yaptı.

Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde yağan yağmurlar hayatı olumsuz etkiliyor. Yeterli altyapıya sahip olmayan birçok şehirde aşırı yağışlar sonrası caddeler sular altında kalırken, trafik de felç oldu. Şiddetli yağmurun vurduğu kentlerden Kiev'de farklı ve renkli görüntüler kameraya yansıdı. Ülkede Mart ayından beri uygulanan karantinanın ardından bir vatandaş, yağan şiddetli yağmurları fırsata çevirdi. Sörf tahtasını alarak sokağa çıkan genç, yolda biriken yağmur suyunun üzerinde sörf yaptı. O ilginç anlar, çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

- Ukrayna'da göle dönen caddede sörf

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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