Ukrayna'da futbol maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak Ukrayna Futbol Federasyonu (UAF), dünya ve Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs salgını sebebiyle lig maçlarının 3 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Ukrayna Futbol Federasyonu (UAF), dünya ve Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs salgını sebebiyle lig maçlarının 3 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede oynanacak tüm futbol müsabakalarına 3 Nisan tarihine kadar seyirci alınmayacağı ifade edilirken, bu konuda ne olursa olsun risk alınmayacağı da belirtildi.

Kaynak: DHA