Ukrayna'da futbol maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak
Ukrayna Futbol Federasyonu (UAF), dünya ve Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs salgını sebebiyle lig maçlarının 3 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.
12.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:54
Ukrayna Futbol Federasyonu (UAF), dünya ve Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs salgını sebebiyle lig maçlarının 3 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede oynanacak tüm futbol müsabakalarına 3 Nisan tarihine kadar seyirci alınmayacağı ifade edilirken, bu konuda ne olursa olsun risk alınmayacağı da belirtildi.
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Kaynak: DHA