Ukrayna'da fırtına hayatı durma noktasına getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna'da fırtına hayatı durma noktasına getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ukrayna'nın turistik şehirlerinden Livov'da beklenmedik bir anda çıkan fırtına ve aniden başlayan yağmur nedeniyle şehirde hayat durma noktasına geldi.

Ukrayna'nın turistik şehirlerinden Livov'da beklenmedik bir anda çıkan fırtına ve aniden başlayan yağmur nedeniyle şehirde hayat durma noktasına geldi.

Ukrayna'da çok sayıda bölge sıcaklarla boğuşurken, batıda bulunan turistik şehir Livov'da fırtına çıktı. Fırtına nedeniyle şehirde hayat durma noktasına geldi. Şehirdeki altyapı yetersizliği nedeniyle sokak ve caddeler göle döndü. Çok sayıda kafe, restoran ve merkeze yakın yerleşim biriminde elektrikler kesilirken, ulaşımda da ciddi aksaklıklar yaşandı. Toplu taşıma araçları ve özel araçlar saatlerce trafiğin açılmasını bekledi.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna'da fırtına hayatı durma noktasına getirdi
Ukrayna'da fırtına hayatı durma noktasına getirdi
Ukrayna'da fırtına hayatı durma noktasına getirdi
Ukrayna'da fırtına hayatı durma noktasına getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cristiano Şenol Güneş Emre Kocadağ Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ukrayna'da fırtına hayatı durma noktasına getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 22:51:57. #1.14#

title