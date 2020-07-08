Ukrayna'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 2 Rus vatandaşına gözaltı
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Ukrayna'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 2 Rus vatandaşına gözaltı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir dizi eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 2 Rusya vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Ukrayna'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 2 Rus vatandaşına gözaltı
08.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:53

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir dizi eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 2 Rusya vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi. Rus vatandaşlarının devlet nişanına sahip olduğu iddia edildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir dizi eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 2 Rusya vatandaşının gözaltına alındı. Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, Rusya istihbaratı için çalıştıkları ve Ukrayna'da bir dizi eylem planladıkları tespit edilen 2 Rusya vatandaşının, Kiev'de düzenlenen özel operasyonla yakalandıkları belirtildi. Gözaltına alınan zanlıların, Rusya istihbaratı adına hareket eden silahlı gruplarda yer aldıkları ve farklı ülkelerde silahlı çatışmalara katıldıkları iddia edildi.

'RUSYA'DAN DEVLET NİŞANI ALDILAR'

Açıklamada, şüphelilerin daha önce Rusya Federasyonu tarafından 'devlet nişanı' ile ödüllendirildikleri öne sürüldü. Zanlıların Ukrayna'dan sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemlerin devam ettiği belirtildi.

SINIRDIŞI EDİLDİLER

Eylem planladıkları tespit edilen iki Rus vatandaşının dışı edildiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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