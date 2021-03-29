Ukrayna'da Evkaf ile Hasene vakıflarından gıda yardımı
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Ukrayna'da Evkaf ile Hasene vakıflarından gıda yardımı

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna'da Evkaf ile Hasene vakıflarından gıda yardımı

Ukrayna'da Evkaf ve Hasene vakıfları, ihtiyaç sahipleri için gıda yardımında bulundu.

Ukrayna'da Evkaf ve Hasene vakıfları, ihtiyaç sahipleri için gıda yardımında bulundu.

Gıda yardımları, Ukrayna'nın Kiev, Lviv, Mıkolayiv, Vinnitsa, Herson, Drohobıç, Dnipro ve Odessa şehirlerinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Hasene Vakfı Temsilcisi Osman Tutkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna'da 2014'ten beri faaliyet gösterdiklerini ve bu seneden itibaren faaliyetlerini artırmak istediklerini belirtti.

Tutkun, 365 aileye yardım paketi dağıttıklarını, gelecek günlerde Kırımlı ile Ahıskalı Müslümanlar başta olmak üzere Ukrayna halkına daha fazla yardım edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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