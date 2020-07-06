Ukrayna'da eşiyle tartışan kişi binayı ateşe verdi Ukrayna'da eşiyle tartışan kişi binayı ateşe verdiSonat KEREMKiev, (DHA) ? Ukrayna'nın Herson ilinde 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Ukrayna'da eşiyle tartışan kişi binayı ateşe verdi

Sonat KEREMKiev, (DHA) ? Ukrayna'nın Herson ilinde 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangının, eşiyle tartışan bir adamın dairesini ateşe vermesi sonucu çıktığı iddia edildi.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Herson iline bağlı Nova Kahovka şehrinde 5 katlı bir apartmanda dün yangın çıktı. Yangının kısa sürede yayılmasıyla binanın çatısı alevlere teslim olurken, 2 bin metrekarelik alan kül oldu. Olayda yaralanan kimse olmazken, binadakiler tahliye edildi.

'EŞİYLE TARTIŞAN ADAM DAİRESİNİ YAKTI'

Sosyal medyada olayı anlatan bir apartman sakini, yangının, eşiyle tartışan bir adamın dairesini ateşe vermesi sonucu çıktığını ileri sürdü. Ukrayna polisi ise yangına neden olduğundan şüphelenilen 38 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığını duyurdu.

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GÖRÜNTÜ

Yanan binanın görüntüsü

Kaynak: DHA