Ukrayna'da 'Ermeni Soykırımı' ifadesinin yasaklanmasında önemli rol oynayan milletvekili Marçenko...
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Ukrayna'da 'Ermeni Soykırımı' ifadesinin yasaklanmasında önemli rol oynayan milletvekili Marçenko...

Ukrayna'da sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasaklanması kararında önemli rol oynayan Halkın Hizmetkarı Partisi milletvekili Ludmila Marçenko, " Keşke herkes Türkler gibi merhametli olsa. Ermeni soykırımı diye bir şey yoktur.

Ukrayna'da 'Ermeni Soykırımı' ifadesinin yasaklanmasında önemli rol oynayan milletvekili Marçenko...
04.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:03

Ukrayna'da sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasaklanması kararında önemli rol oynayan  Halkın Hizmetkarı Partisi milletvekili Ludmila Marçenko, " Keşke herkes Türkler gibi merhametli olsa. Ermeni soykırımı diye bir şey yoktur. Parlamentoya böyle bir şey olmadığnı anlattık. Vekil arkadaşlarımız da tasarıyı kabul etti" diye konuştu.

Ukrayna'da 24 Nisan'da parlementoda sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısının geri çekilmesi ve 1915 olayları ile ilgili etkinliklerin ve 'soykırım' ifadesinin yasaklanması kararının alınmasında önemli rol oynayan Milletvekili Ludmila Marçenko, Demirören Haber Ajansı'na  konuştu.

Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili, iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Milletvekili Ludmila Marçenko, Ukrayna'da 'Ermeni soykırımı' ifadesinin yasaklanması öncesinde yaşanan süreci anlattı.

"ERMENİ SOYKIRIMI DİYE BİR ŞEY YOK"

Türkiye ile Ukrayna'nın yakın dost ülkeler olduğunu vurgulayan Marçenko, "Ukrayna'da 'Ermeni soykırımı'nın tanınmasına yönelik adımlar kabul edilemez.  Soykırım diye birşey yok. Bu yönde bir tasarının parlamentoya sunulduğunu öğrendiğimizde hemen müdahale ederek gerekli girişimleri yaptık ve yıllardır ülkemizde bulunan bu yanlışın önüne geçtik" dedi."TÜRKİYE'NİN BÜYÜKELÇİSİ DERHAL MÜDAHALE ETTİ"Söz konusu tasarının parlamentonun internet sitesinde yer almasının ardından, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere'nin kendileri ile bağlantıya geçtiğini anlatan Ukraynalı milletvekili, "Kendisi bize tarihsel süreçleri çok net biçimde aktardı. Bu olayların neden soykırım olarak kabul edilemeyeceğini izah etti. Ukrayna Parlamentosu Dış Politika ve Parlamentolar Arası İşbirliği Komitesi Başkanı Oleksandr Merejko'ya da bu süreçteki katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Daha sonra gerekli başvurularda bulunduklarını, Ukrayna'daki Türk toplumu ile bağlantıya geçtiklerini ve Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüştüklerini belirten Marçenko, tüm bu çabaların sonucunda tasarının geri çekilmesi, ardından ise 'Ermeni soykırımı' ifadesinin ve 1915 olayları ile ilgili etkinliklerin yasaklanması yönünde karar alındığını ifade etti."UKRAYNA REFORMLARDA TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALIYOR"Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin son dönemde hızla geliştiğinin altını çizen Ukraynalı milletvekili, Ukrayna'nın kalkınma sürecinde Türkiye'nin yardımlarının önemli katkısı olduğuna, ülkede birçok reform hayata geçirilirken Türkiye'nin örnek alındığına dikkat çekti. Ukrayna'daki Türk toplumunun çok iyi organize olduğunu, yaşanan sorunlara karşı çok hızlı refleks gösterdiğini belirten Marçenko, Türk vatandaşlarının ülkede yaşadıkları problemleri ortadan kaldırma konusunda milletvekilleri olarak Büyükelçilik ve Türk sivil toplum kuruluşları ile yakın temas halinde olduklarını vurguladı. Marçenko, koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde Türk sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç sahibi Ukrayna vatandaşlarına yaptıkları gıda yardımlarından dolayı da teşekkürlerini sundu."KEŞKE HERKES TÜRKLER GİBİ OLSA"

Türkiye'ye olan hayranlığını dile getiren milletvekili, "Türkiye'ye çok sık gidiyorum. Salgından önce, mart ayında Ankara'yı ziyaret ettim ve Türk yetkililer ile görüşmelerde bulundum. Türkler benim için örnek oluşturuyor. Türkler'deki merhamet kimse de yok. Eğer bizde de herkes Türkler gibi dürüst ve açık sözlü olsaydı, toplumumuzu inşa etmemiz daha kolay olurdu" ifadelerinde bulundu.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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