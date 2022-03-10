Ukrayna'da ekipler yaralı çocukların kurtarılması için seferber oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'da ekipler yaralı çocukların kurtarılması için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Erhan Altıparmak - Güncel
 - Güncelleme:

- Ukrayna'da ekipler yaralı çocukların kurtarılması için seferber oldu Ukrayna'da Rus saldırıları sırasında yaralanan 2 çocuğun yaşama tutunması için kurtarma ekipleri ve doktorlar seferber oldu.

- Ukrayna'da ekipler yaralı çocukların kurtarılması için seferber oldu

KİEV - Ukrayna'da Rus saldırıları sırasında yaralanan 2 çocuğun yaşama tutunması için kurtarma ekipleri ve doktorlar seferber oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, saldırılarda çok sayıda çocuk yaralandı ve hayatını kaybetti. Arama-kurtarma ekipleri, Rus saldırıları nedeniyle 2 çocuğu enkaz altından çıkararak, bölgedeki ambulanslara yetiştirmeye çalıştı. Çocukları kurtarmak için seferber olan ekipler çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak, "Bu çocuklar 'özel askeri harekatın sonucu'. Size hangi dilde 'Dur' diyelim?" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Güncel

Arama Kurtarma, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title