Ukrayna'da eğitim uçağı düştü 2 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ukrayna'da eğitim uçağı düştü 2 ölü

Ukrayna'da eğitim uçağı düştü 2 ölü
02.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:34

Ukrayna'da eğitim uçağı düştü 2 ölüUkrayna, (DHA)- Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki bir kasaba yakınında eğitim uçağı düştü.

Ukrayna'da eğitim uçağı düştü 2 ölü

Ukrayna, (DHA)- Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki bir kasaba yakınında eğitim uçağı düştü. Kaza sonrası uçağın alev aldığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki bir kasaba yakınında eğitim uçağı düştü. Grumman American AA-5 tipi küçük uçak, Dnipropetrovsk bölgesinde bulunan Slobozhansky kasabasındaki bir tarlaya dün yerel saatle 16.30 sıralarında düştü. Düşen uçakta bulunan 2 kişinin de hayatını kaybettiği, kazanın ardından uçağın ise yandığı ifade edildi. Uçağın düştüğü noktaya sevk edilen acil yardım ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak iki kişinin cansız bedeni uçaktan çıkarıldı.

Ukrayna'da eğitim uçağı düştü 2 ölü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Haberler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu Haberler
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
Rol model il Bartın olacak! 15 kentimizde tersine karantina uygulaması başlayacak Haberler
Rol model il Bartın olacak! 15 kentimizde tersine karantina uygulaması başlayacak
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen güpegündüz yağma kamerada
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen güpegündüz yağma kamerada
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum
Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti
Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek
Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
İngiltere'de Krallık Kilisesi, 'İlahi temizlik yağı' adıyla sahte koronavirüs ilacı satıyor
İngiltere'de Krallık Kilisesi, "İlahi temizlik yağı" adıyla sahte koronavirüs ilacı satıyor
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mehmet Cahit Turhan
Magazin Mfö Sibel Can Ajda Pekkan Pınar Altuğ
Spor Neymar Falcao Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Ramazan Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Ukrayna'da eğitim uçağı düştü 2 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 12:08:39. #1.15#
title