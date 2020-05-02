Ukrayna'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki bir kasaba yakınında eğitim uçağı düştü.

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki bir kasaba yakınında eğitim uçağı düştü. Kaza sonrası uçağın alev aldığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki bir kasaba yakınında eğitim uçağı düştü. Grumman American AA-5 tipi küçük uçak, Dnipropetrovsk bölgesinde bulunan Slobozhansky kasabasındaki bir tarlaya dün yerel saatle 16.30 sıralarında düştü. Düşen uçakta bulunan 2 kişinin de hayatını kaybettiği, kazanın ardından uçağın ise yandığı ifade edildi. Uçağın düştüğü noktaya sevk edilen acil yardım ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak iki kişinin cansız bedeni uçaktan çıkarıldı.

Kaynak: DHA