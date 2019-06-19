Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağıyla ilgili 4 kişi cinayetle yargılanacak

Ukrayna'da düşürülen MH17 sefer sayılı Malezya uçağıyla ilgili 4 kişinin cinayet suçlamasıyla yargılanmasına karar verildi. Dava Hollanda'da görülecek.

Hollanda, 2014 yılında Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait uçağının füze ile düşürülmesinden Rusya'yı sorumlu tutuyor. Rusya ise uçağı vuran füzenin Ukrayna'ya ait olduğunu savunuyor. Euronews.com'da Görüntüle