Ukrayna'da donmaktan kurtarılan kedi, itfaiye ekibine katıldı
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Ukrayna'da donmaktan kurtarılan kedi, itfaiye ekibine katıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Ukrayna'da donmaktan kurtarılan kedi, itfaiye ekibine katıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ocak ayında itfaiye personeli Arthur Morkotenko tarafından donmaktan kurtarılan kedi, Kiev İtfaiyesi tarafından sahiplenildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ocak ayında itfaiye personeli Arthur Morkotenko tarafından donmaktan kurtarılan kedi, Kiev İtfaiyesi tarafından sahiplenildi. Chivas adı verilen kediye, binbaşı rütbesi de verildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 28 Ocak'ta bir binanın girişinde donmak üzereyken itfaiye personeli Arthur Morkotenko tarafından bulunarak kurtarılan kedi, Kiev İtfaiyesi tarafından sahiplenildi. Chivas adı verilen kediye özel üniforma yaptırıldığı ve binbaşı rütbesi verildiği açıklandı. Kiev İtfaiyesi'nden Chivas'ın hikayesine yönelik yapılan açıklamada, "Bir anda, sevgi dolu bir aile, bakım, üniforma, isim ve hatta özel bir binbaşı unvanı kazandı. O zamandan beri Chivas, yani 'farelerin fırtınası', kurtarıcısının ofisinde yaşıyor" denildi.


Ukrayna'da donmaktan kurtarılan kedi, itfaiye ekibine katıldı
Ukrayna'da donmaktan kurtarılan kedi, itfaiye ekibine katıldı
Ukrayna'da donmaktan kurtarılan kedi, itfaiye ekibine katıldı
Ukrayna'da donmaktan kurtarılan kedi, itfaiye ekibine katıldı
Ukrayna'da donmaktan kurtarılan kedi, itfaiye ekibine katıldı
Ukrayna'da donmaktan kurtarılan kedi, itfaiye ekibine katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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