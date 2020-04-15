Ukrayna'da dolandırıcı ile polis arasındaki kovalamaca böyle son buldu
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Ukrayna'da dolandırıcı ile polis arasındaki kovalamaca böyle son buldu

Ukrayna'da dolandırıcı ile polis arasındaki kovalamaca böyle son bulduSonat KEREM/KIEV, (DHA) ? Ukrayna'nın başkenti Kiev sokaklarında hareketli dakikalar yaşandı.

15.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:52
Ukrayna'da dolandırıcı ile polis arasındaki kovalamaca böyle son buldu

Ukrayna'da dolandırıcı ile polis arasındaki kovalamaca böyle son buldu

Sonat KEREM/KIEV, (DHA) ? Ukrayna'nın başkenti Kiev sokaklarında hareketli dakikalar yaşandı. Kendinisini üst düzey bürokrat olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırmaya çalışan şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşadı. Polisten kaçmaya çalışan dolandırıcı yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak kaza yaptı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir çok ülke gibi sokağa çıkma yasağının ygulanandığı Ukrayna'nın başkenti Kiev sokaklarında hareketli dakikalar yaşandı.Kendinisini üst düzey bürokrat olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırmaya çalışan şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşadı.

POLİSTEN KAÇTI, KAZA YAPTI

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Kiev'de kendisini üst düzey bürokrat olarak olarak tanıtan bir kişi kamuda iş vaad eden kişilerden 10 ila 30 bin dolar rüşvet aldı. İhbarı değerlendiren güvenlik güçleri olay yerine hareket etti. Polisleri farkeden dolandırıcı yakalanmamak için aracına binerek hızla hareket etti. Polis ile dolandırıcı arasında yaşanan kovalamaca dolandırıcının yo kenarındaki demir bariyerlere hızla çarpmasıyla son buldu.O anlar güvenlik kamerasına an be an yasıdı.

Ukrayna'da dolandırıcı ile polis arasındaki kovalamaca böyle son buldu

Kaynak: DHA

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