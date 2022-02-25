Ukrayna'da doğal gazın hanelere iletilmesinde problem yaşanmıyor - Haberler
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Ukrayna'da doğal gazın hanelere iletilmesinde problem yaşanmıyor

AA, Murat Temizer - Ekonomi
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Ukrayna'da doğal gazın hanelere iletilmesinde problem yaşanmıyor

Ukrayna'nın ulusal doğal gaz şirketi Naftogaz, Rusya'nın askeri müdahalesi sonrasında kendisine bağlı şirketlerin normal şekilde çalışmaya devam ettiğini, yalnızca altyapıda küçük hasarlar olduğunu bildirdi.

Ukrayna'nın ulusal doğal gaz şirketi Naftogaz, Rusya'nın askeri müdahalesi sonrasında kendisine bağlı şirketlerin normal şekilde çalışmaya devam ettiğini, yalnızca altyapıda küçük hasarlar olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Şebelinski petrol rafinerisinin yanı sıra Ukrspetstransgaz ve Ukrtransnafta'nın tüm tesislerinin faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, gaz tedarikçisi Naftogaz Trading ve Naftogaz of Ukraine şirketlerinin de doğal gazın kabulü ve iletimi gibi işlemleri sağlayarak hane halkına ulaştırdığı ifade edildi.

Şirket, Ukrayna'nın doğusundaki Novoluhansk'ta ise bir doğal gaz boru hattının bombardıman nedeniyle hasar gördüğünü ve onarım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

Doğalgaz, Ukrayna, Petrol, Rusya, Ekonomi, Haberler

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