- Ukrayna'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
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- Ukrayna'da doğal gaz patlaması: 1 ölü

- Ukrayna'da doğal gaz patlaması: 1 ölü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

21.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:28

- Ukrayna'da doğal gaz patlaması: 1 ölü

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Darnitskiy bölgesinde bulunan 9 katlı bir binada yerel saatle 10.00 civarında gaz patlaması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen kurtarma görevlileri patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada binanın 4 katında hasar oluştuğu ve 21 kişinin binadan tahliye edildiği aktarıldı. Patlama sonucu birkaç kişinin binadan düşen moloz yığınlarının altında kaldığı ifade edildi.

- Ukrayna'da doğal gaz patlaması: 1 ölü

Kaynak: İHA

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