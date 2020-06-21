Ukrayna'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
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Ukrayna'da doğal gaz patlaması: 1 ölü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
21.06.2020 13:04 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:00

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Darnitskiy bölgesinde bulunan 9 katlı bir binada yerel saatle 10.00 civarında gaz patlaması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen kurtarma görevlileri patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada binanın 4 katında hasar oluştuğu ve 21 kişinin binadan tahliye edildiği aktarıldı. Patlama sonucu birkaç kişinin binadan düşen moloz yığınlarının altında kaldığı ifade edildi. - KİEV

Kaynak: İHA

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