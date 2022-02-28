Ukrayna'da direnişe katılanların sayısı artıyor! Eski Ukrayna güzeli Rus ordusuna kurşun sıkacak

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi sonrasında sıkıyönetim ve seferberlik ilan eden Ukrayna'da orduya katılan gönüllü askerlerin sayısı artıyor. Son olarak Eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna Rus ordusuna karşı savaşmak için gönüllü olarak Ukrayna ordusuna katıldığını açıkladı.

"UKRAYNA SINIRINI KİM GEÇERSE ÖLDÜRÜLMEYE GELMİŞTİR"

Eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna, Rus işgaline karşı silah altına girdi. Ünlü manken sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ülkesini savunmak için orduya katıldığını belirtirken "Ukrayna sınırını kim geçerse öldürülmeye gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

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2014'ten bu yana Kiev Belediye Başkanı olan Vitali Kliçko ülkesi için savaşmaya hazır olduğunu söylerken, "Başka bir şansım yok, bunu yapmak zorundayım" demişti.

Bir dönem 'Bay Demir Yumruk' olarak anılan 50 yaşındaki Kliçko, Kiev'in ciddi bir tehdit altında olduğunu ve ana önceliğin şehrin yaşamsal altyapısını korumak için polis ve askeri güçlerle iş birliği yapmak olduğunu açıklamıştı. Birçok sivilin savaşmaya hazır olduğunu belirten Kliçko, "Ukrayna'ya, ülkeme, halkıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA YEDEK ORDUSU İÇİN LİSTEYE ALINDI

Boksör kardeşlerden bir diğeri olan Wladimir Kliçko ise Ukrayna yedek ordusu için listeye alındığını ve ülkeye duyduğu sevgi nedeniyle onu savunacağını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Kliçko, "Ukrayna halkı güçlüdür. Egemenlik ve barışa hasret duyan bir halk. Rus halkını kardeşi olarak gören bir halk" ifadelerine yer vermişti.