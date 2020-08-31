Ukrayna'da dev hortum kamerada
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Ukrayna'da dev hortum kamerada

Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nda meydana gelen hortum paniğe neden oldu.

31.08.2020 12:22 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:26

Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nda meydana gelen hortum paniğe neden oldu. Yerel medya, hortumların Kırım'da nadir olarak görüldüğünü duyurdu.

Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'ndaki Evpatorya kenti yakınlarında kırsal bir bölgede hortum meydana geldi. Yerel medya, hortumların Kırım'da nadir olarak görüldüğünü bu nedenle yerel halkın endişe yaşadığını duyurdu. Hortumda can veya mal kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Ukrayna'da dev hortum kamerada

Kaynak: DHA

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