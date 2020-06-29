Ukrayna'da darp edilen Türk babadan yardım çağrısı
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Ukrayna'da darp edilen Türk babadan yardım çağrısı

Eşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna'ya giden ve 6 yaşındaki çocuğu elinden zorla alınan baba Tayfun Mustafaoğlu, Ukraynalı yetkililerden yardım istedi.

Ukrayna'da darp edilen Türk babadan yardım çağrısı
29.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:34

 Eşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna'ya giden ve 6 yaşındaki çocuğu elinden zorla alınan baba Tayfun Mustafaoğlu, Ukraynalı yetkililerden yardım istedi. Mustafaoğlu, "Çocuğumuzun mutlu, huzurlu büyümesinden başka beklentimiz yok. Yetkili makamlardan yardım bekliyoruz" dedi.

İzmir'de evlendiği Ukraynalı eşinin, oğlunu geçen sene ülkesine götürdüğünü ve kendisinden koparmak istediğini söyleyen Türk baba Tayfun Mustafaoğlu (37), çocuğunu görmek için geldiği Ukrayna'da başından geçenleri Demirören Haber Ajansı'na anlattı.  Eşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna'ya gelen Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerden şiddet görmüştü. Mustafaoğlu'nun boğazını sıkan ve kollarını tutan şahıslar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla babanın elinden almıştı.

'HAKLARIMI HİÇE SAYARAK ÇOCUĞUMU ALDILAR" 

7 yıldır evli olduğu Ukraynalı eşi Yulianna Mustafaoğlu'nun (38), ailesini ziyaret edeceğini söyleyerek geçen sene Timur isimli çocuklarıyla birlikte ülkesine gittiğini ve bir daha geri dönmediğini belirten acılı baba, 2-3 hafta önce eşiyle telefonda anlaştıklarını ve bunun üzerine çocuğunu görmek için Ukrayna'nın Kremençuk şehrine geldiğini söyledi. Oğluyla vakit geçirmek ve alışveriş yapmak için, 2 saat uzaklıktaki Dnipro kentine gittiklerini söyleyen Mustafaoğlu, yaşananları şöyle anlattı: "Kremençuk'ta düzgün bir AVM olmadığı için Dnipro'ya gittik. AVM'ye vardığımızda bir anda etrafımızı polisler sardı. İlk önce ne olduğunu anlamadık. Polisler, hakkımızda şikayet olduğunu, çocuğu kaçırmak istediğimizi söylediler. Durumu anlatmak istediğim halde beni dinlemediler. Çocuğun babası olduğuma dair yanımda belgeler vardı. Eşimle hala evliyiz ve çocuğun velayet hakkı ikimize ait. Polisler belgelere bakmak istemedi. Hiçbir mahkeme kararı ve tutanak olmamasına rağmen 7 saat bekletildik. Akşam saat 22.00 gibi Kremençuk'tan eşim, teyzesi ve kim olduğunu bilmediğim 5-6 şahıs geldi. Sonra beni darp ederek ve haklarımızı hiçe sayarak zorla çocuğumu elimden aldılar."'AYNI ŞEY TÜRKİYE'DE ONA YAPILSAYDI..."Çocuğunun, eşi tarafından Tükiye'den Ukrayna'ya getirilmesinin 'kaçırma' vakası olarak görülmediğine, fakat kendisinin oğluyla farklı bir şehre gittiği için bu suçlamaya maruz kaldığına dikkati çeken Mustafaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Havaalanında ya da sınır kapısında bizi yakalasalar, belki çocuğu kaçırmak istediğimi iddia edebilirlerdi. Fakat biz, arabayla 2 saat uzaklıktaki bir şehre, alışveriş amacıyla gittik. Zaten şehir merkezinde idik. Eşim, örneğin İzmir'den Aydın'a çocukla seyahat etse, ben bunu bildirsem, Türk polisi aynı şekilde gelip, hiçbir belge göstermeden kendisini darp ederek çocuğu bana verse, sizce bu mantıklı olur mu? Burada yapılan şey bu. Hiçbir kanuni işlem uygulanmadan, zorla çocuğum elimden alındı. Zaten uçaklar kalkmıyor, çocuğun kaçırılması gibi bir şey söz konusu olamaz.'ÇOCUĞUMUZA DEĞER VERMESEYDİK NİYE BURAYA GELELİM?'Biz babalar olarak çocuklarımıza değer vermiyor olsak, çocuklarımız bizim için anlam ifade etmese, Türkiye'den işimizi gücümüzü bırakıp, bu pandemi ortamında niye çıkıp Ukrayna'ya gelelim? Maddi ve manevi zarara niye girelim? Kimse annenin veya babanın haklarını hiçe sayamaz. Bu çocuk 2 kişi tarafından dünyaya getirildi. Annenin hakları olduğu gibi, benim de babalık haklarım var. Ben bu kadar sorunun yaşandığı bir dönemde, çocuğumu görebilmek için buraya geldim. Biz Ukrayna'yı kötülemiyoruz, yanlış olan şeylerin düzeltilmesini istiyoruz.'YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUZ'Yetkililere seslerini duyurmak istediklerini belirten Mustafaoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, tüm Türk ve Ukraynalı yetkili makamlardan yardım bekliyoruz.  Bizim gibi yüzlerce baba var. Tek beklentimiz, çocuklarımızın mutlu, huzurlu şekilde büyümesi. Çocuklarımızla irtibat kurmak, onların hayatlarında var olabilmek istiyoruz. Biz bunu yaparak suç mu işliyoruz?"'TELEFONUMU YERE ATTILAR'Mustafoğu'nun darp edildiği anları cep telefonuyla kaydeden Volkan Avşar (42) ise görüntü çekmemesi için kendisini tehdit ettiklerini ve telefonunu yere attıklarını söyledi. Kendisinin de Ukraynalı eşinden olan 2 çocuğunu göremediğini ve aynı sorunlarını yaşadığını belirten Avşar, yetkililere yardım çağrısında bulundu. 'ÇOCUĞU KAÇIRMAK İSTEDİ' İDDİASI

Öte yandan Yulianna Mustafaoğlu, sosyal medya hesabından eşini suçlayarak, "Çocuğum, ben işte olduğum sırada eşim tarafından kaçırıldı. Oğlumu yasa dışı yoldan Türkiye'ye götürmek istedi. Ukrayna polisine sabrı ve profesyonel yaklaşımı için çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.


Kaynak: DHA

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