Ukrayna'da Covid-19 aşısı olanlara para ödülü verilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'da Covid-19 aşısı olanlara para ödülü verilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Covid-19 aşısı olan her Ukraynalıya bin grivna (yaklaşık 380 TL) para ödülü verileceğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Covid-19 aşısı olan her Ukraynalıya bin grivna (yaklaşık 380 TL) para ödülü verileceğini duyurdu.

Ukrayna'da halkı Covid-19 aşısı yaptırmaya teşvik etmek amacıyla para ödülü verileceği duyuruldu. Sosyal medya hesaplarından halka seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iki doz korona virüs aşısını olup yeşil aşı kartını alan vatandaşlara "Diya" uygulaması üzerinden bin grivna (yaklaşık 380 TL) para ödülü dağıtılacağını açıkladı. Zelenskiy, 19 Aralık'tan itibaren başlayacak programa şu an 3 milyar grivna (yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL) ödenek ayrıldığını ve yılbaşından sonra da aynı miktarda ödeneğin söz konusu programa ayrılacağını bildirdi.

Dağıtılacak olan para ödülü, sadece spor salonlarında, sinema salonlarında ya da ülke içi seyahatlerde kullanılabilecek. Pandemide zarar gören söz konusu sektörlerin maddi zararlarının bir kısmının bu şekilde karşılanması amaçlanıyor.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna'da Covid-19 aşısı olanlara para ödülü verilecek

Ukrayna'da Covid-19 aşısı olanlara para ödülü verilecek

Ukrayna'da Covid-19 aşısı olanlara para ödülü verilecek

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Son haftalarda Rus güçlerinin Ukrayna sınırı yakınında geniş çaplı ve alışılmadık yoğunlaşmasını gördük.'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Son haftalarda Rus güçlerinin Ukrayna sınırı yakınında geniş çaplı ve alışılmadık yoğunlaşmasını gördük."

 Dövizle borçlananlara uyarı

Dövizle borçlananlara uyarı

 Kararı valilik duyurdu! Yurt dışından Samsun'a gelecek olanlara iki doz aşı ya da karantina zorunluluğu getirildi

Kararı valilik duyurdu! Yurt dışından Samsun'a gelecek olanlara iki doz aşı ya da karantina zorunluluğu getirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title