Ukrayna'da Corona'yla Mücadelede Çamaşır Makinesine Bile İhtiyaç Var Ukrayna'da Corona virüsü ile mücadelede maske ve daha fazla test yapımına ihtiyaç duyulurken Khust kentindeki hastanenin daha temel malzemelere ihtiyacı var, çamaşır makinesi gibi.

Ukrayna'da Corona virüsü ile mücadelede maske ve daha fazla test yapımına ihtiyaç duyulurken Khust kentindeki hastanenin daha temel malzemelere ihtiyacı var, çamaşır makinesi gibi Kaynak: DailyMotion.com