Ukrayna'da Corona'yla Mücadelede Çamaşır Makinesine Bile İhtiyaç Var
Ukrayna'da Corona virüsü ile mücadelede maske ve daha fazla test yapımına ihtiyaç duyulurken Khust kentindeki hastanenin daha temel malzemelere ihtiyacı var, çamaşır makinesi gibi.
07.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:47
Ukrayna'da Corona virüsü ile mücadelede maske ve daha fazla test yapımına ihtiyaç duyulurken Khust kentindeki hastanenin daha temel malzemelere ihtiyacı var, çamaşır makinesi gibi
Kaynak: DailyMotion.com