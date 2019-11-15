Ukrayna'da çöken yol araçları yuttu
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Ukrayna'da çöken yol araçları yuttu

Ukrayna'da boru patlaması sonucu çöken yol, 2 otomobili yuttu.

15.11.2019 11:43 | Son Güncelleme: 15.11.2019 11:43
Ukrayna'da çöken yol araçları yuttu

Ukrayna'da boru patlaması sonucu çöken yol, 2 otomobili yuttu. Yolda birkaç metre derinliğinde çukurlar oluşurken, borudan çıkan kaynar su caddeye yayıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezindeki Shota Rustaveli caddesinde, asfaltın altından geçen boru hattında 5 Kasım'da meydana gelen patlama sonucu yolda çökmeler oldu. Birkaç metre derinliğinde açılan çukurlara 2 araç yuvarlandı. Cadde trafiğe tamamen kapatılırken, borudan çıkan kaynar su caddenin büyük bölümüne yayıldı.

Yerel medya, çöken yol üzerinde onarım çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Çöken yolun görüntüleri-Kaynar sudan yükselen duman

-Araçlar


Kaynak: DHA
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