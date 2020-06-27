Ukrayna'da çocuğunu görmek isteyen Türk babaya dayak
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Ukrayna'da çocuğunu görmek isteyen Türk babaya dayak

Ukrayna'da çocuğunu görmek isteyen Türk babaya dayakSonat KEREMKIEV, (DHA) ? Eşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna'ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM'de darp edildi.

27.06.2020 17:22 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:31

Ukrayna'da çocuğunu görmek isteyen Türk babaya dayak

Sonat KEREMKIEV, (DHA) ? Eşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna'ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM'de darp edildi. Mustafaoğlu'nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.

İzmir'de evlendiği Ukraynalı eşinin, oğlunu geçen sene ülkesine götürdüğünü ve kendisinden koparmak istediğini söyleyen Türk baba Tayfun Mustafaoğlu (37), çocuğunu görmek için geldiği Ukrayna'da başından geçenleri Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Ukrayna'nın Dnipro kentinde oğluyla birlikte bir AVM'ye giden Mustafaoğlu, 'çocuğu kaçırmak istediği' gerekçesiyle önce polis tarafından durduruldu, ardından kimliği belirsiz kişilerden şiddet gördü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

'AİLE ZİYARETİ' DİYE GİTTİ BİR DAHA DÖNMEDİ

Tayfun Mustafaoğlu (37) ve Yulianna Mustafaoğlu (38), 2013 yılında İzmir'de evlendi. Çiftin, Timur ismini verdikleri erkek çocukları dünyaya geldi. Türk vatandaşlığı da olan Yulianna Mustafaoğlu, 2019 yılının Mart ayında ailesini ziyaret etmek için çocuğuyla birlikte Ukrayna'ya geldi. Eşinin bir daha Türkiye'ye dönmediğini söyleyen Tayfun Mustafaoğlu, 'Beni bütün sosyal ağlarda engelledi ve çocuğumla olan bütün irtibatımı kesti' dedi. Bunun üzerine çocuk iade davası açtığını belirten Mustafaoğlu, yaşananları şöyle anlattı

'Ukrayna mahkemeleri maalesef bununla ilgili hiçbir işlem yapmıyor, kayıtsız kalıyorlar, cevap vermiyorlar. Bundan 2 hafta önce eşimle görüşmeye başladık. Benden para istedi ve kendisine para gönderdim. Sonra yumuşadı ve istediğim zaman Ukrayna'ya gelebileceğimi söyledi. Ben de bunun üzerine bir arkadaşımla birlikte Ukrayna'ya geldim. Ukrayna'ya geldikten sonra havaalanında büyük problemler yaşadık. Eşimin ve çocuğumun Ukrayna'da olduğunu belirtmeme rağmen beni ülkeye almak istemediler. Ülkeye girdikten sonra eşim Kremençuk şehrine gelmemi istedi, beni eve davet etti. Bir gün boyunca çocuğu bana göstermediler. Kendisine yeniden Türkiye'de yaşamayı teklif ettim. Birçok isteğini kabul ettim. Buna rağmen Türkiye'ye gelmek istemedi.

'BANA KOMPLO HAZIRLADILAR'

Ertesi gün çocuğumu bana getirdi. 'Çocuğunla zaman geçirebilirsin' dedi. Biz de bunun üzerine kiralık bir arabayla, çocuğumla birlikte birkaç gün tatil yapmak üzere Dnipro şehrine geldik. Fakat niyetleri başkaymış, bana komplo hazırlamışlar. Gittiğimiz AVM'nin önünde polisler bizi durdurdu. Çocuğumun Türk kimliği olmasına ve oğlumu yanımda bulundurma hakkım olduğunu gösteren tüm belgelere rağmen, polis ırkçılık yaparak bizi durdurdu. Daha sonra Kremençuk'tan gelen sivil kıyafetli kişiler, AVM'nin içinde beni darp ederek çocuğu zorla elimden aldılar. Çocuğu, benimle birlikte seyahat etme hakkı olmasına rağmen zorla alarak, annesine verdiler.?

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM'

Kendisine şiddet uygulayan kişilerden şikayetçi olduğunu belirten Mustafaoğlu, olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağını ve yetkililerle görüşmek için Kiev'e gitmeye hazırlandığını söyledi. DHA muhabirinin konuyla ilgili görüşmek istediği Yulianna Mustafaoğlu ise telefonları ve mesajları cevapsız bıraktı.

Ukrayna'da çocuğunu görmek isteyen Türk babaya dayak

Kaynak: DHA

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