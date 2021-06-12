Ukrayna'da çıkan hortum 10 evde maddi hasara sebep oldu
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Ukrayna'da çıkan hortum 10 evde maddi hasara sebep oldu

Ukrayna'da çıkan hortum 10 evde maddi hasara sebep oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ukrayna'da hortum çıkması sonucu 10 evde maddi hasar meydana geldi.

Ukrayna'da hortum çıkması sonucu 10 evde maddi hasar meydana geldi.

Ukrayna'nın Zaparoji kentinde etkili olan şiddetli yağış yerini hortuma bıraktı. Kentte çıkan hortum 10 evde maddi hasara neden oldu. Hortuma hazırlıksız yakalanan kent sakinleri paniğe kapıldı. Valilik ve belediye ekipleri, hortumdan etkilenen bölgelere yardım için harekete geçti. Olayda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Bir evin çatısının uçma anı ise vatandaşların amatör kameralarına yansıdı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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