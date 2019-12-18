Ukrayna'da çiftçiler polisle çatıştı

18.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:55

-Ukrayna'da çiftçiler ve milliyetçiler 'tarım arazilerinin yabancılara satışını' öngören tasarıyı protesto etti, polisle çatıştı

Ukrayna, - Ukraynalı çiftçiler, yabancılara tarım arazilerinin satışının serbest bırakılmasını öngören yasa tasarısını başkent Kiev'deki parlamento binası önünde protesto etti. Polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Ukrayna'da çiftçiler kısa süre önce, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin duyurduğu tarım arazileri satış yasağının iptalini öngören yasa tasarısını 'Yabancılara toprak satışına hayır' sloganları atarak ve yolları kapatarak protesto etmişti.

Dün de çok sayıda milliyetçi ve çiftçi başkent Kiev'deki parlamento binası önünde toplanarak, yasa tasarısını protesto etti. Ayrıca, çeşitli noktalardaki karayolları protestocular tarafından trafiğe kapatıldı. Polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken, protestocular da polislere taş atarak karşılık verdi.

Yerel medya bazı protestocuların yaralandığını yazdı.

ZELENSKİ DUYURMUŞTU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yayınladığı görüntülü mesajda, Ukrayna'da yabancılara tarım arazilerinin satışının serbest bırakılması konusuna referandum ile karar verileceğini duyurmuştu.

Ukrayna'da bugün tarım arazilerinin satışı yasak. IMF'nin, Kiev'e sağladığı kredilerin devamı için öne sürdüğü şartlardan biri tarım arazilerinin satışına yönelik moratoryumun kaldırılması. Tarım arazileri satış yasağının iptalini öngören yasa tasarısının ilerleyen dönemde Ukrayna Parlamentosu'nda görüşülmesi bekleniyordu.

Görüntü Dökümü

---------------

-Protestocuların sokaklardaki görüntüsü-Polisin görüntüsü-Polisle protestocular arasındaki arbede

Volodimir Zelenski'nin görüntülü mesajı

Kaynak: DHA