Ukrayna'da Çernobil Nükleer Santrali'ne elektrik sağlandı - Haberler

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Ukrayna'da Çernobil Nükleer Santrali'ne elektrik sağlandı

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Ukrayna'da Çernobil Nükleer Santrali'ne elektrik sağlandı

Ukrayna Enerji Bakanlığı, Çernobil Nükleer Santrali'nde devam eden tamir çalışmalarının sona erdiğini ve santrale elektriğin yeniden sağlandığı açıkladı.

Ukrayna Enerji Bakanlığı, Çernobil Nükleer Santrali'nde devam eden tamir çalışmalarının sona erdiğini ve santrale elektriğin yeniden sağlandığı açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 9 Mart'ta Rus ordusunun saldırısı sonucu elektriği kesilen Çernobil Nükleer Santrali'nde Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo tarafından yürütülen tamir çalışmalarının sona erdiği belirtildi.

Çernobil Nükleer Santrali'ne yeniden elektrik sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Ukrayna'nın enerji sistemi, üst üste 18. gündür Rus işgalcilerin ateşi altında istikrarlı bir şekilde çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Çernobil, Ukrayna, Nükleer, Enerji, Güncel, Haberler

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