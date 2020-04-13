Ukrayna'da Çernobil alarmı! Yangın, nükleer santrale yaklaştı
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Ukrayna'da Çernobil alarmı! Yangın, nükleer santrale yaklaştı

Ukrayna'da 34 yıl önce dünyadaki en büyük çevre felaketinin yaşanmasına neden olan patlamanın yaşandığı Çernobil Nükleer Santrali'nin bulunduğu Çernobil bölgesindeki orman yangını, nükleer santralin bulunduğu yere yaklaştı.

13.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:36
Ukrayna'da Çernobil alarmı! Yangın, nükleer santrale yaklaştı

Ukrayna'da 34 yıl önce dünyadaki en büyük çevre felaketinin yaşanmasına neden olan patlamanın yaşandığı Çernobil Nükleer Santrali'nin bulunduğu Çernobil bölgesindeki orman yangını, nükleer santralin bulunduğu yere yaklaştı.

Ukrayna'nın Çernobil bölgesindeki orman yangını, 4 Nisan tarihinde  başlamasına ve yürütülen yoğun çalışmalara rağmen, henüz söndürülemedi. Yangında, büyük kısmı nükleer felaketin ardından tahliye edilmiş olan 12 köyün, mezarlıkların ve geniş ağaçlık alanların yandığı bildirildi. Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çevreye yayılan dumanlar nedeniyle, yangının kapladığı alanın tam olarak tespit edilemediği, fakat 8 Nisan tarihi itibariyle, 3 bin 500 hektarlık alanın yangının etkisi altında kaldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, yangının balaması konusunda üç ihtimal üzerinde durulduğu, bunlardan birinin komşu il olan Jitomir ilindeki ağaçlık alanlardaki yangının sıçraması, ikincisinin de bölgedeki elektrik hatlarından kuru otlara kıvılcım sıçraması, üçüncüsünün ise kasıtlı yakma olduğu tahmin ediliyor.

RADYASYON SEVİYESİ YÜKSELİYOR

Ukrayna makamlarından geçen hafta yapılan açıklamada, yangın alanında radyasyonun normal seviyenin 14 kat üstüne çıkmasına karşılık, Kiev'de ve Kiev ilinde radyasyonun normal seviyede olduğu ifade edilmişti. Çernobil Nükleer Snatrali'nin 4 Numaralı reaktöründe 26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen patlama sonucunda çevreye radyasyon yayılmasıyla, dünya tarihindeki en büyük çevre felaketi meydana gelmişti. Çernobil Nükleer Snatrali'nin tamamı ise, 2000 yılında kapatılmıştı.


Kaynak: DHA

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