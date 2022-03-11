Son dakika haber! Ukrayna'da cepheye gidecek sivillere askeri eğitim veriliyor

- Ukrayna'da cepheye gidecek sivillere askeri eğitim veriliyor

LVİV - Ukrayna'da sivil halk, Rusya'nın saldırılarına karşı ülkelerini savunmak için silah eğitimi alıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 16. gününde devam ederken, Rus ordusu başta Ukrayna'nın başkenti Kiev olmak üzere birçok noktayı vuruyor. Ukrayna ordusu da tüm imkanlarıyla başkent ve diğer kentleri savunuyor. Ülke genelinde siviller, Rusya'nın saldırılarına karşı ülkelerini savunmak için silah eğitimi alıyor. Lviv'de teorik silah eğitimi alan siviller, ardından uygulamalı eğitime katılarak çatışmalara giriyor. Kentte bulunan bir atış poligonunda kadın, erkek her yaştan kişilere dağıtılan silahların kullanımı konusunda eğitimler veriliyor. Yakın çatışma eğitimi alan siviller, el bombasının nasıl atılacağından silahların sökülüp takılmasına, nişan almaya kadar birçok konuda eğitim görüyor.

Sivillere askeri eğitim veren Andrey, "Bütün her şey kontrol ediliyor. Biz poligona da gidiyoruz askerlerle. Otomatik silahların toplanmasını gösteremiyoruz, çünkü elimizde otomatik silah yok. İnsanlara silahların nasıl kullanılacağını anlatabiliyoruz. Askerlerle poligonda defalarca atış yaptık" ifadelerini kullandı.

Eğitim alan Andrei adlı sivil ise, "Düşman geldi. Ülkemiz için şehirlerimiz için savaşmalıyız. Benim amacım devleti düşmanlardan korumak. Rusya artık bizim için dost değil. Bir numaralı düşmanımız" ifadelerini kullandı.