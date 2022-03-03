Ukrayna'da Bucha bölgesinde 200'den fazla kişi tahliye edildi - Haberler

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Ukrayna'da Bucha bölgesinde 200'den fazla kişi tahliye edildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna Acil Durumlar Servisi, başkent Kiev'in kuzeybatısındaki Bucha bölgesinde 200'den falza kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, başkent Kiev'in kuzeybatısındaki Bucha bölgesinde 200'den falza kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, tahliye işlemlerine gönüllülerin de katıldığını duyurdu. Paylaşılan görüntülerde, Rusya bombardımanı sonrası oluşan yıkım kameralara yansıdı.

Ukrayna'da Bucha bölgesinde 200'den fazla kişi tahliye edildi

Ukrayna'da Bucha bölgesinde 200'den fazla kişi tahliye edildi

Ukrayna'da Bucha bölgesinde 200'den fazla kişi tahliye edildi

Ukrayna'da Bucha bölgesinde 200'den fazla kişi tahliye edildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Kiev, 112, Dünya, Güncel, Haberler

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