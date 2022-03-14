Ukrayna'da Bombayı Etkisiz Hale Getiren Görevliler - Haberler

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Ukrayna'da Bombayı Etkisiz Hale Getiren Görevliler

DailyMotion.com - Güncel
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Görüntüler Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Çernihiv kentinden.Acil yardım ekiplerinin patlamamış bir bombayı etkisiz hale getirme anının video kaydı sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntüler Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Çernihiv kentinden.

Acil yardım ekiplerinin patlamamış bir bombayı etkisiz hale getirme anının video kaydı sosyal medyada hızla yayıldı.

Yoğun saldırıların hedefi olan kent, elektrik ve doğalgaz kesintisinin devam ettiği bölgeler arasında.

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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